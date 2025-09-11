Charlie Kirk ucciso in una sparatoria negli Usa – Le foto

Charlie Kirk, attivista conservatore americano, molto vicino a Donald Trump, è morto in una sparatoria avvenuta alla Utah Valley University di Orem, negli Stati Uniti, mercoledì 10 settembre. Il 31enne è deceduto a seguito delle ferite riportate. Il killer, ancora ricercato, avrebbe aperto il fuoco a circa 200 metri di distanza mentre Kirk stava tenendo un comizio al campus universitario, davanti a decine di persone. Le forze dell’ordine hanno arrestato e poi rilasciato due uomini sospettati di essere gli autori dell’omicidio.