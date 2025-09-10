Droni russi in Polonia, von der Leyen: "Violazione sconsiderata e senza precedenti"

“Oggi abbiamo assistito a una violazione sconsiderata e senza precedenti dello spazio aereo polacco ed europeo da parte di oltre 10 droni russi Shahid. L’Europa esprime piena solidarietà alla Polonia”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo Discorso sullo Stato dell’Unione al Parlamento europeo. “Il messaggio è chiaro e altrettanto chiara deve essere la nostra risposta. Abbiamo bisogno di maggiore pressione sulla Russia affinché si sieda al tavolo dei negoziati”, ha aggiunto von der Leyen.