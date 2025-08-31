Ucraina, von der Leyen: “Putin resta un predatore, Serve deterrenza”

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro polacco Donald Tusk hanno visitato domenica il confine tra Polonia e Bielorussia per manifestare il loro sostegno alla Polonia e agli altri Stati dell’ala orientale dell’UE. “Putin non è cambiato. Negli ultimi 25 anni ha iniziato quattro guerre. Può essere tenuto sotto controllo solo attraverso una forte deterrenza. Dobbiamo essere precisi e rapidi con il rafforzamento della nostra posizione di difesa”, ha detto von der Leyen, parlando della guerra in Ucraina.