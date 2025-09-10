Ucraina, droni russi in Polonia: condanna unanime dell’Ue. Tusk invoca articolo 4 della Nato

L’aggressione russa in Polonia scuote l’Europa e l’Alleanza Atlantica. Diversi droni d’attacco russi hanno violato lo spazio aereo polacco, in un’azione che, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “non è casuale” e rappresenta una minaccia per tutti i Paesi della regione. L’Italia esprime piena solidarietà alla Polonia: la premier Giorgia Meloni parla di “grave e inaccettabile violazione”, mentre il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolinea che ogni provocazione deve essere respinta con fermezza e unità europea. L’Ucraina è pronta a condividere dati e supporto per sistemi di allerta e protezione. Intanto, il premier Tusk ha invocato l’articolo 4 della Nato mentre il Vaticano richiama a non dimenticare i bambini vittime dei conflitti, ricordando la Giornata nazionale dei piccoli polacchi colpiti dalla guerra.
Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha definito come una “flagrante violazione” dello spazio aereo polacco l’entrata di droni russi e ha inquadrato l’accaduto nella “escalation” che sembra aver avviato la Russia. Albares, parlando con i cronisti al Congresso dei deputati, ha però invitato a “non affrettarsi” nella risposta e a coordinarsi all’interno dell’Ue e della Nato.
Anche un aereo da sorveglianza italiano è stato coinvolto nell’operazione di protezione dello spazio aereo polacco. Lo ha riferito il Comando supremo delle forze alleate in Europa (Shape), “ringraziando l’aeronatica dei Paesi Bassi, i cui caccia sono intervenuti affrontando potenziali minacce allo spazio aereo dell’Alleanza”. “Si tratta della prima volta che aerei della Nato hanno ingaggiato potenziali minacce nello spazio aereo alleato”, ha dichiarato il portavoce dello Shape, Martin L. O’Donnell. “Oltre ai Paesi Bassi e alla Polonia, anche altri Stati hanno reagito: le batterie tedesche di difesa Patriot in Polonia sono state messe in stato di allerta, mentre un velivolo italiano da allerta precoce e un aerocisterna della flotta Nato Multi-Role Tanker Transport sono stati fatti decollare”. “La Nato, il Comando Supremo delle Forze Alleate in Europa e tutte le strutture operative dell’Alleanza ribadiscono l’impegno a difendere ogni chilometro del territorio dell’Alleanza, incluso il nostro spazio aereo”, ha aggiunto.
“Il Consiglio Nord Atlantico si riunisce questa mattina per una sessione ordinaria e discuterà, tra gli altri punti, di come la NATO ha risposto ai droni entrati nello spazio aereo polacco durante la notte”. Lo riferisce a LaPresse la portavoce della Nato, Allison Hart, commentando i fatti avvenuti in Polonia. “La Polonia ha richiesto consultazioni ai sensi dell’articolo 4 del Trattato di Washington”, aggiunge un altro funzionario della Nato.
“Gli eventi di ieri sera sono un chiaro monito che la sicurezza di uno è la sicurezza di tutti. Esprimiamo piena solidarietà alla Polonia in seguito alla violazione inaccettabile del suo spazio aereo da parte della Russia. L’aggressione continua della Russia contro l’Ucraina e le incursioni sconsiderate nello spazio aereo degli Stati membri dell’UE rappresentano una minaccia diretta alla sicurezza di tutti gli europei e alle infrastrutture critiche del nostro continente”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. “La Polonia ha ragione nel prendere le misure necessarie per difendere la sua sovranità. L’Europa sta aumentando gli investimenti nella sua difesa, perché la pace e la sicurezza in Europa non possono essere date per scontate”, aggiunge.
L’incaricato d’affari russo a Varsavia Andrei Ordash ha dichiarato di essere stato convocato dal ministero degli Esteri polacco in seguito alle segnalazioni di droni di Mosca nello spazio aereo polacco. Lo riporta Ria Novosti. Secondo il diplomatico, Varsavia “non ha fornito alcuna prova dell’origine russa dei droni”.
“Saluto cordialmente i polacchi. Oggi celebrate la Giornata nazionale dei bambini polacchi vittime della guerra, che commemora simbolicamente le loro sofferenze e il loro contributo alla ricostruzione della Polonia dopo la Seconda guerra mondiale. Ricordate nelle vostre preghiere e nei vostri progetti umanitari anche i bambini dell’Ucraina, di Gaza e di altre regioni del mondo colpite dalla guerra. Affido voi e i bambini che oggi soffrono alla protezione di Maria, regina della pace, e vi benedico di cuore”.
“Esprimo, a nome del Governo italiano, piena solidarietà alla Polonia per la grave e inaccettabile violazione, da parte russa, dello spazio aereo polacco e dell’Alleanza Atlantica. L’Italia continuerà a lavorare per garantire la sicurezza europea, a partire da quella ucraina, e per il raggiungimento di una pace giusta e duratura”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Il premier polacco Donald Tusk ha dichiarato che il suo Paese invocherà l’articolo 4 della Nato. Lo riporta Rzeczpospolita. Parlando al Sejm, la Camera bassa del Parlamento, Tusk ha spiegato che l’articolo riguarda le consultazioni congiunte degli alleati nel caso in cui siano minacciate “l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti”. Il premier ha aggiunto che la decisione è stata presa dopo una consultazione con il presidente Karol Nawrocki. “È una nostra decisione condivisa”, ha sottolineato.
“Condanno con fermezza la violazione del territorio polacco da parte di droni russi: un fatto gravissimo e inaccettabile, che è un’offesa alla sicurezza dell’intera area euro-atlantica”. Lo dichiara in una nota il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha poi aggiunto: “L’Italia esprime piena solidarietà alla Polonia, Paese amico e alleato, ribadendo il suo impegno per la difesa della sovranità e dell’integrità territoriale. Ogni provocazione va respinta con fermezza e unità da parte dell’Europa”.
“Mosca spinge sempre i confini di ciò che è possibile e, se non incontra una forte reazione, rimane a un nuovo livello di escalation. Oggi c’è stato un ulteriore passo di escalation: ‘shahed’ russo-iraniani hanno operato nello spazio aereo della Polonia, cioè nello spazio aereo della Nato. Non si è trattato di un solo ‘shahed’, che poteva essere definito un incidente, ma di almeno otto droni d’attacco diretti verso la Polonia. Un precedente estremamente pericoloso per l’Europa”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Se ci saranno ulteriori passi dipende interamente dal coordinamento e dalla forza della risposta. I russi devono percepire le conseguenze. La Russia deve capire che la guerra non può essere ampliata e dovrà essere fermata”, ha aggiunto.
“È in corso un’operazione relativa a molteplici violazioni dello spazio aereo polacco. I militari hanno utilizzato armi contro gli obiettivi”. Lo ha riferito il premier polacco Donald Tusk su X. Il comando operativo delle Forze armate di Varsavia ha riferito che “alcuni dei droni che si sono introdotti nel nostro spazio aereo sono stati abbattuti” e “sono in corso le ricerche e l’individuazione per localizzare i possibili punti di caduta degli oggetti”. Si tratta di “un atto di aggressione che ha creato una reale minaccia per la sicurezza dei nostri cittadini” e di una “violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco da parte di droni”, ha commentato il comando operativo, citato dai media polacchi. Il vicepremier Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha invitato “la popolazione a rimanere nelle proprie abitazioni. Le aree più a rischio sono i voivodati di Podlachia, Masovia e Lublino”.