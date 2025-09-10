Ucraina, droni russi in Polonia: condanna unanime dell’Ue. Tusk invoca articolo 4 della Nato

L’aggressione russa in Polonia scuote l’Europa e l’Alleanza Atlantica. Diversi droni d’attacco russi hanno violato lo spazio aereo polacco, in un’azione che, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “non è casuale” e rappresenta una minaccia per tutti i Paesi della regione. L’Italia esprime piena solidarietà alla Polonia: la premier Giorgia Meloni parla di “grave e inaccettabile violazione”, mentre il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolinea che ogni provocazione deve essere respinta con fermezza e unità europea. L’Ucraina è pronta a condividere dati e supporto per sistemi di allerta e protezione. Intanto, il premier Tusk ha invocato l’articolo 4 della Nato mentre il Vaticano richiama a non dimenticare i bambini vittime dei conflitti, ricordando la Giornata nazionale dei piccoli polacchi colpiti dalla guerra.

Guerra in Ucraina, le notizie in diretta del 10 settembre Inizio diretta: 10/09/25 06:00 Fine diretta: 23/09/25 23:59