Israele colpisce a Doha i vertici di Hamas, media: “Uccisi tre affiliati palestinesi”

Alta tensione in Medioriente. Le forze di difesa israeliane e lo Shin Bet hanno confermato di aver preso di mira la leadership di Hamas con un attacco condotto dall’aeronautica militare a Doha, in Qatar. Secondo i media è stato ucciso il capo dell’ufficio politico, Khalil al-Hayya. Le Brigate Al-Qassam, il braccio armato dell’organizzazione palestinese, nel frattempo hanno rivendicato la sparatoria avvenuta lunedì 8 settembre a Gerusalemme in cui sono morte sei persone.

