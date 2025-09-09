Gaza, Israele accetta proposta d’accordo del presidente Trump

Israele “desidera porre fine alla guerra a Gaza basandosi sulla proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e in conformità con i principi stabiliti dal gabinetto di sicurezza”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar, incontrandosi a Zagabria con il primo ministro croato Andrej Plenkovic. Lo riporta Ynet.

Le parole di Trump

Trump ha dichiarato domenica che Israele aveva accettato i suoi termini per un accordo sugli ostaggi che ponga fine alla guerra, anche se il primo ministro Benjamin Netanyahu non ha ancora convocato una riunione di gabinetto per discutere lo scambio, che potrebbe incontrare resistenze da parte dei suoi alleati della coalizione in merito a qualsiasi obbligo di ritirarsi da Gaza. La proposta, ha riferito una fonte araba a Times of Israel, prevede che Hamas liberi tutti gli ostaggi rimasti entro le prime 48 ore dall’accordo in cambio di una garanzia da parte degli Stati Uniti che Israele non riprenderà successivamente la guerra, insieme al rilascio di diverse migliaia di palestinesi detenuti in Israele, tra cui circa 250 che stanno scontando ergastoli per il loro coinvolgimento in attacchi in cui sono stati uccisi cittadini israeliani.

City, Israele ordina evacuazione totale in vista dell’offensiva contro Hamas

L’esercito israeliano (Idf) ha ordinato a tutti i civili palestinesi di Gaza City di evacuare immediatamente la città in previsione di una grande offensiva terrestre contro Hamas. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, si tratta del primo ordine di evacuazione esteso a tutta la città, dopo che nei giorni scorsi erano stati diramati avvertimenti limitati a singoli edifici e aree circostanti.

Idf: “Opereremo con grande forza”

In un comunicato diffuso su X, il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell’Idf, ha dichiarato: “L’Idf è determinata a sconfiggere Hamas e opererà nella zona di Gaza City con grande forza, proprio come ha fatto in tutta la Striscia”. L’esercito ha ribadito che l’evacuazione è necessaria per proteggere i civili dall’intensificarsi delle operazioni militari.

#عاجل رسالة عاجلة إلى سكان مدينة غزة من البلدة القديمة والتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا: من أجل سلامتكم انتقلوا فورًا نحو المواصي عبر شارع الرشيد. بقاؤكم في المدينة يعتبر في غاية الخطورة. جيش الدفاع سيتحرك بقوة شديدة في المنطقة pic.twitter.com/WQdaY28VMT — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 9, 2025

Civili diretti verso la zona umanitaria nel sud della Striscia

Ai residenti palestinesi è stato chiesto di spostarsi verso la zona umanitaria designata da Israele nel sud della Striscia di Gaza, utilizzando la strada costiera come principale via di evacuazione. Adraee ha inoltre sottolineato: “Rimanere nell’area è estremamente pericoloso”.

L’annuncio dell’Idf include anche un numero di telefono dedicato, che i civili possono contattare per segnalare eventuali blocchi stradali imposti da Hamas o tentativi dei suoi membri di ostacolare l’evacuazione verso il sud.

Autorità Gaza: 5 grattacieli distrutti da Idf nelle ultime 72 ore

Nelle ultime 72 ore cinque grattacieli di Gaza sono stati distrutti dall’esercito israeliano. Lo riferisce la Protezione civile della Striscia, secondo cui gli edifici, la maggior parte dei quali di 10-15 piani, ospitavano circa 4.100 persone in 209 appartamenti. Gli attacchi contro gli edifici hanno distrutto anche 350 tende vicine, che ospitavano circa 3.500 persone. Il numero di edifici colpiti è molto inferiore a quanto affermato dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dal ministro della Difesa Israel Katz, secondo cui decine di edifici di questo tipo sarebbero stati colpiti negli ultimi giorni. Secondo l’Idf, gli edifici venivano utilizzati da Hamas per condurre operazioni contro le truppe, tra cui la sorveglianza, e i residenti sono stati avvertiti prima degli attacchi.