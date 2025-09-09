Gaza, Global Flotilla colpita da drone: "Ora siamo in un porto sicuro"

La testimonianza di José Nivoi membro di uno degli equipaggi della Global Sumud Flotilla che martedì mattina ha subito un attacco da un drone lungo le coste tunisine. “Ieri avevamo sopra la testa un aereo spia, non sappiamo di che esercito, casualmente poi è arrivato l’attacco sul porto di Tunisi”, ha spiegato il membro del Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali di Genova. “Noi siamo in un porto sicuro, ma non posso dire quale – ha aggiunto – Siamo pronti, mancano poche fasi della missione per far sì che ci congiungiamo in mare aperto per arrivare sulla Striscia di Gaza”.