Gaza, attacco aereo israeliano su campo profughi: sterminata una famiglia

Un attacco aereo israeliano su un campo profughi nel nord di Gaza ha ucciso sabato mattina cinque membri della stessa famiglia e ne ha feriti altri, hanno detto funzionari dell’ospedale. L’attacco è stato uno dei tanti nel nord di Gaza, dove l’esercito israeliano afferma che espanderà le sue operazioni militari contro Hamas a Gaza city. Funzionari dell’ospedale hanno detto che cinque dei corpi appartenevano alla famiglia Abu Awad composta dai genitori Mustafa e sua moglie Samah e tre dei loro figli Mina, 12 anni, Leen, 6, e Mohammed, 4. I funzionari hanno aggiunto che il quarto bambino, Nour Abu Awad, 10 anni, è stato gravemente ferito. L’attacco sarebbe avvenuto contro un alloggio nel campo profughi di Shati, alla periferia di Gaza City.