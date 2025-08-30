Vent’anni dall’uragano Katrina che ha devastato gli Usa – ACCADDE OGGI

Sono passati 20 anni da quando l’uragano Katrina cambiò per sempre New Orleans, gli Usa e il mondo intero. L’uragano, che si è abbattuto sugli Stati Uniti nell’agosto 2005, è stato uno dei cinque peggiori di sempre negli Usa. Katrina si era formato il 23 agosto 2005 e la sua devastazione è andata avanti fino alla fine del mese. Oltre 1800 persone hanno perso la vita a causa dell’uragano. Il giorno più devastante è considerato il 29 agosto, quando New Orleans fu quasi spazzata via dall’uragano Katrina. Rivediamo le immagini di quei giorni tragici, mentre gli Usa celebrano l’anniversario.