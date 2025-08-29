Ucraina, Zakharova attacca Macron: “Insulti volgari alla Russia, superati i limiti”

(LaPresse) La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha criticato duramente il presidente francese Emmanuel Macron, accusandolo di aver superato i limiti della decenza con “insulti volgari” rivolti alla Russia e al suo popolo. Durante un briefing a Mosca, Zakharova ha definito “strane” le continue dichiarazioni di Macron e ha affermato che la crisi in Ucraina è stata in parte provocata anche dai suoi predecessori all’Eliseo. Le dichiarazioni di Macron risalgono a un’intervista televisiva in cui ha definito Vladimir Putin un “predatore” e “un orco alle nostre porte”, dopo un vertice a Washington con Trump, Zelensky e altri leader europei.