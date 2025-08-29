Ucraina, raid russi su Kiev: sale a 23 il numero dei morti

Il bilancio dell’attacco russo con missili e droni di ieri a Kiev è salito a 23 morti, con le operazioni di soccorso ancora in corso. Lo ha annunciato su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell’Amministrazione militare della capitale ucraina, secondo quanto riporta Ukrinform. “Purtroppo, il numero di vittime è salito a 23”, si legge nel post. L’offensiva di Mosca ha colpito anche l’ambasciata Ue, gravemente danneggiata.

Ambasciatrice Ue a Kiev: “Putin non è interessato alla pace”

“La nostra delegazione, la nostra ambasciata, è stata danneggiata piuttosto gravemente dall’onda d’urto di un missile da crociera, o da qualche altro tipo di attacco missilistico su un edificio vicino, dall’altra parte del parcheggio. All’interno, mentre stavamo rimuovendo le macerie, abbiamo notato frammenti metallici nei locali, nei mobili. Sembrano venire proprio dall’ordigno dell’attacco”, ha detto l’ambasciatrice Ue a Kiev, Katarina Mathernova, in un’intervista a ‘la Repubblica’.

Che senso ha colpire con bombe a grappolo il centro città? “Perché questo è il modo barbaro in cui i russi portano avanti la guerra, in modo da terrorizzare il più possibile la popolazione civile”, ha aggiunto. Alla domanda se l’attacco fosse un messaggio all’Europa, Mathernova ha risposto: “E sì, Putin sta ridendo. Se la ride e invia chiaramente un messaggio secondo cui non è assolutamente interessato alla pace. È qualcosa che molti leader europei, e molti di noi certamente qui sul campo, ripetono da tempo. Ci ha appena fornito un’ulteriore chiara prova“. Se Qualcuno dalla Russia ha chiamato per dire “mi dispiace”? “Ha mai visto i russi fare una cosa del genere? Guardi, vengo da un Paese che è stato occupato dalla Russia per vent’anni. ‘Scusa’ non fa parte del loro vocabolario”, ha sottolineato.

Usa venderanno armi per 825 milioni all’Ucraina

Intanto l’amministrazione Trump ha approvato la vendita di armi all’Ucraina per un valore di 825 milioni di dollari: includerà missili a lungo raggio e attrezzature correlate per potenziare le sue capacità difensive. La decisione è stata annunciata mentre gli sforzi degli Stati Uniti per mediare la pace tra Ucraina e Russia sembrano essere in fase di stallo. “Questa vendita proposta sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, migliorando la sicurezza di un paese partner che è una forza di stabilità politica e progresso economico in Europa”, ha affermato il dipartimento in una dichiarazione.