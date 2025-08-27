Accesso Archivi

Minneapolis, sparatoria in scuola cattolica

Sparatoria in una scuola a Minneapolis, Stati Uniti. 27 agosto 2025 (AP Photo/Mark Vancleave)
Marco Liconti
Il governatore Walz: “Orribile atto di violenza”

Sparatoria all’Annunciation Catholic School di Minneapolis, negli Stati Uniti. Almeno 20 persone sarebbero rimaste ferite. Il presunto assalitore è deceduto, si sarebbe tolto la vita, riferiscono fonti della Cnn. A breve è prevista una conferenza stampa delle autorità locali. 

Tim Walz: “A Minneapolis orribile atto di violenza”

“Prego per i nostri bambini e insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata rovinata da questo orribile atto di violenza“, ha scritto il governatore del Minnesota Tim Walz sui social spiegando che le forze dell’ordine sono sul posto. Anche gli agenti dell’Fbi e del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Atf) stanno intervenendo. Secondo il sito web della scuola, che ha classi dalla materna fino all’ottavo anno, questa mattina alle 8.15 (ora locale) era prevista una messa per tutti gli alunni. 

Trump: “Prego per le vittime”

“Sono stato pienamente informato sulla tragica sparatoria di Minneapolis, Minnesota. L’Fbi è intervenuta rapidamente ed è già sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Unitevi a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte!”, scrive Donald Trump su Truth. 

Genitori fuori dalla Annunciation Church a Minneapolis, Stati Uniti, 27 agosto 2025 (Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune via AP)
