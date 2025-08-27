Minneapolis, sparatoria in una scuola: le foto

Almeno tre persone sono morte e altre 17 sarebbero rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta nella Annunciation Catholic School di Minneapolis, Stati Uniti. Il presunto assalitore è deceduto, si sarebbe tolto la vita, riferiscono fonti della Cnn. “Prego per i nostri bambini e insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata rovinata da questo orribile atto di violenza“, ha scritto sui social il governatore del Minnesota Tim Walz, spiegando che le forze dell’ordine sono sul posto. E’ stato informato dell’accaduto anche il presidente Usa Donald Trump. “Unitevi a me nella preghiera per tutte le persone coinvolte!”, ha detto il leader repubblicano su Truth.