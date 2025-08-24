Ucraina, Carney: "Pronti due miliardi di dollari in aiuti militari"

Il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che il suo Paese investirà due miliardi di dollari canadesi (1,5 miliardi di dollari USA) in nuovi aiuti militari all’Ucraina per potenziare il suo esercito e fornire armi di cui c’è urgente bisogno.

“Oggi stiamo investendo due miliardi di dollari in nuovi aiuti militari per l’Ucraina. Ottocento milioni di questi contribuiranno a rafforzare l’arsenale ucraino per le attrezzature di difesa più urgentemente necessarie: droni, munizioni, veicoli blindati”, ha dichiarato Carney, arrivato a Kiev per celebrare, accanto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e all’inviato speciale degli Stati Uniti Keith Kellogg il Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina, in commemorazione della dichiarazione di indipendenza dall’Unione Sovietica del 1991.