Ucraina, giorno dell'Indipendenza: Zelensky prega assieme alla first lady Zelenska

(LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska hanno partecipato a una preghiera assieme ai membri delle diverse confessioni religiose per celebrare il 34° anniversario dell’indipendenza del Paese dall’Unione Sovietica (24 agosto 1991). In precedenza Zelensky aveva pronunciato un discorso in videoconferenza dalla Piazza dell’Indipendenza di Kiev, sottolineando la determinazione della nazione. “Stiamo costruendo un’Ucraina che avrà la forza e il potere sufficienti per vivere in sicurezza e pace”, aveva detto invocando una “pace giusta”.