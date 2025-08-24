Ucraina, Carney a Kiev per l’Indipendenza: l'abbraccio con Zelensky

(LaPresse) Il primo ministro canadese Mark Carney ha visitato Kiev in occasione del Giorno dell’Indipendenza dell’Ucraina, che celebra la dichiarazione del 1991 dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica. Ad accoglierlo c’era il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che lo ha ringraziato calorosamente per il costante sostegno canadese. Nel suo discorso tenuto in piazza Indipendenza, il leader di Kiev ha sottolineato la determinazione del suo Paese. Intanto, la Norvegia ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per circa 7 miliardi di corone (circa 695 milioni di dollari), destinati a sistemi di difesa aerea. Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre ha precisato che il contributo finanzierà con la Germania due sistemi Patriot e radar per la difesa aerea. Sul campo, proseguono i combattimenti nell’Est dell’Ucraina.