Italia-Francia, Tajani: "Non c'è alcuna crisi diplomatica con Parigi"

“Non c’è nessuna crisi diplomatica” tra Francia e Italia, “mi pare sia giusto ricordare che le relazioni di politica estera le tengono il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri. I nostri colloqui sono frequenti, per cui andiamo avanti“. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa al Meeting di Rimini dopo gli attacchi di Matteo Salvini al presidente francese Emmanuel Macron sull’ipotesi di invio di truppe in Ucraina.

“Io credo che la forza delle idee sia quella che conta, se si vogliono ottenere dei risultati bisogna puntare sulle idee anche quando ci sono delle differenze. Non è che con gli amici europei abbiamo sempre la stessa idea, ma secondo me si ottengono successi con la forza delle idee piuttosto che con la violenza delle parole“, ha aggiunto Tajani.