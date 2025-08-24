Home > Politica > Ucraina, Salvini: “Macron permaloso, è in difficoltà”

Nessun passo indietro del vicepremier Matteo Salvini. Che torna ad attaccare il presidente francese Emmanuel Macron dopo l’affondo di mercoledì. Quando il leader della Lega, con un’espressione lombarda, aveva invitato l’inquilino dell’Eliseo ad “attaccarsi al tram” per quanto riguarda l’invio di truppe europee in Ucraina.

Crisi diplomatica Italia-Francia: convocata l’ambasciatrice italiana

Parole che hanno portato alla convocazione dell’ambasciatrice italiana a Parigi, dopo la protesta della Francia, avviata prima con il consigliere diplomatico della premier Giorgia Meloni, Fabrizio Saggio, e poi con la Farnesina. La tensione tra Roma e Parigi torna a salire.

Salvini non arretra: “Macron permaloso, Italia vuole la pace”

Il leader della Lega non abbassa i toni: “Macron è un po’ troppo permaloso. La smetta di parlare con toni bellici. L’Italia non ha intenzione di combattere, non siamo in guerra contro la Russia”.

“No sobrio” di Salvini all’invio di truppe europee

In serata, ospite su Rete 4, Salvini smorza i toni ma conferma la sostanza: “La reazione dell’Eliseo è sproporzionata, non voglio litigare con Macron. Ma ribadisco il no sobrio all’invio di truppe”.

Frizioni nella maggioranza: tensioni tra Lega e Forza Italia

Le dichiarazioni di Salvini agitano anche la maggioranza, con nuove tensioni tra Lega e Forza Italia. Nessun commento da Fratelli d’Italia, mentre la premier Meloni annulla una missione nell’Indo-Pacifico per seguire il dossier ucraino da vicino.

FdI minimizza, ma la convocazione dell’ambasciatrice divide

Nel partito della premier si cerca di minimizzare, definendo le parole di Salvini “un’uscita di pancia”. Tuttavia, tra i meloniani c’è chi ritiene “esagerata” la reazione di Parigi, giudicata forse “volutamente marcata”.

Forza Italia prende le distanze da Salvini: “La politica estera spetta a Meloni e Tajani”

Deborah Bergamini (FI): “Siamo alleati della Francia, anche con sensibilità diverse”. Antonio Tajani tenta di riportare la calma: “Contatti costruttivi con colleghi francesi e tedeschi per la pace”.

La Lega insiste: “Macron chiarisca sulla presenza di truppe europee”

Il capogruppo leghista Massimiliano Romeo: “Se Macron smentisce la volontà di inviare soldati europei, il problema è chiuso”.

Salvini nel mirino delle opposizioni: “Imbarazzo internazionale”

Elly Schlein (PD): “Le sparate di Salvini imbarazzano il Paese”. Carlo Calenda (Azione): “Non si può parlare come al Bar dello Sport”. Riccardo Magi (+Europa): “Salvini umilia l’Italia”. Angelo Bonelli (AVS): “Linguaggio volgare”. Enrico Borghi (IV): “Pagina imbarazzante per l’Italia”.

La Lega risponde alle critiche: “Sinistra anti-italiana e servile verso Parigi”

La Lega replica alle accuse dell’opposizione, sostenendo che la sinistra continua a rafforzare “posizioni anti-italiane e guerrafondaie” e ad essere “servile verso alcuni governi stranieri come Parigi”.