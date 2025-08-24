Ucraina, Tajani: "Salvini? Si vince con forza idee e non con violenza parole"

(LaPresse) “La politica estera la fanno il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri. Se si devano far valere delle ragioni, si vince con la forza delle idee e non con la violenza delle parole”. Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando al Meeting di Rimini, rispondendo a una domanda sulle polemiche per le affermazioni di Matteo Salvini sul presidente francese Emmanuel Macron. “Io ho avuto sempre toni calmi. Bisogna sempre ricordare che la forza delle idee in politica conta più della violenza delle parole. Quindi, se si vuole vincere, bisogna usare la forza delle idee. Quello che io ho sempre cercato di far prevalere”, ha aggiunto.