Gaza City, palestinesi tornano da Zikim con gli aiuti umanitari

Gli abitanti di Gaza City sono andati nella zona di Zikim per prendere gli aiuti umanitari. L’Integrated Food Security Phase Classification ha affermato che la carestia sta colpendo il nord della Striscia e che potrebbe estendersi a sud fino a Deir al-Balah e Khan Younis entro la fine del prossimo mese.

Secondo il rapporto dell’IPC, più di mezzo milione di persone a Gaza, circa un quarto della popolazione palestinese, stanno soffrendo la fame e molte rischiano di morire per cause legate alla malnutrizione. Questa situazione critica è stata causata dai combattimenti e dal blocco degli aiuti da parte di Israele e aggravata dagli sfollamenti su larga scala.