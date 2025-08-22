Gaza City, Katz approva i piani: “Si apriranno le porte dell’inferno”

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato di aver approvato i piani dell’esercito (Idf) per “sconfiggere Hamas a Gaza“, che comprendono l’invasione di Gaza City con una nuova offensiva. “Le porte dell’inferno si apriranno presto sugli assassini e gli stupratori di Hamas a Gaza”, ha scritto Katz in un post su X.

אישרנו אתמול את תוכניות צה"ל להכרעת החמאס בעזה – באש עצימה, בפינוי תושבים ובתמרון.

בקרוב ייפתחו שערי הגיהנום על ראשם של מרצחי ואנסי החמאס בעזה – עד שיסכימו לתנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם.

אם לא יסכימו – עזה בירת החמאס תהפוך לרפיח ובית חאנון. בדיוק… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 22, 2025

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato in un post su X che l’offensiva a Gaza continuerà finché Hamas “non accetterà le condizioni israeliane per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il disarmo”. “Se non accetteranno”, ha aggiunto, “Gaza City, la capitale di Hamas, diventerà Rafah e Beit Hanoun. Esattamente come ho promesso, così sarà”. Rafah e Beit Hanoun sono state ridotte in macerie nelle precedenti offensive dell’esercito israeliano (Idf).

Secondo fonti mediche degli ospedali di Gaza contattate da Al Jazeera Arabic, gli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza hanno ucciso almeno 25 palestinesi dall’alba. Tra le vittime ci sono tre bambini uccisi durante un bombardamento israeliano su una tenda in Jalaa Street, a ovest di Gaza City.