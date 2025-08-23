Gaza City, in coda per una cisterna d'acqua: la carestia è estrema

I residenti di Gaza City sono stati visti raccogliere acqua da un’autocisterna sabato, un giorno dopo che la principale autorità mondiale in materia di crisi alimentari ha dichiarato che la più grande città della Striscia di Gaza è colpita da carestia. Secondo l’Integrated Food Security Phase Classification (IPC), la carestia è già in corso a Gaza City — abitata da centinaia di migliaia di palestinesi — e potrebbe estendersi a sud, fino a Deir al-Balah e Khan Younis, entro la fine del prossimo mese. La valutazione arriva dopo mesi di avvertimenti da parte delle organizzazioni umanitarie, secondo cui le restrizioni di Israele all’ingresso di cibo e aiuti a Gaza, unite all’offensiva militare, stavano causando morte per fame tra i civili palestinesi, in particolare tra i bambini. Israele ha respinto il rapporto: il primo ministro Benjamin Netanyahu lo ha definito una “menzogna totale”.

Secondo il rapporto, oltre mezzo milione di persone — circa un quarto della popolazione di Gaza — affronta livelli catastrofici di fame, con molti a rischio di morte per cause legate alla malnutrizione. Il segretario generale dell’ONU António Guterres ha definito i risultati “un disastro creato dall’uomo, un atto d’accusa morale e un fallimento dell’umanità stessa”, chiedendo un “cessate il fuoco immediato”.