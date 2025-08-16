Gaza, morta a Pisa 20enne palestinese per malnutrizione

Era arrivata in Italia nell’ambito di un’operazione umanitaria ma le sue condizioni erano troppo gravi

E’ morta nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 agosto, all’ospedale pisano di Cisanello, Marah Abu Zuhri, ragazza palestinese di 20 anni che era arrivata a Pisa nella notte tra il 13 e il 14 agosto a bordo di un C130J dell’Aeronautica militare, partito da Eilat e giunto allo scalo della 46ª brigata aerea insieme ad altri pazienti palestinesi e ai loro familiari nell’ambito dell’ultima evacuazione sanitaria dalla striscia di Gaza organizzata dal governo italiano.

Le condizioni di malnutrizione della giovane erano apparse subito molto gravi ed era stata trasportata subito all’ospedale di Cisanello. Proprio la malnutrizione, da quanto si apprende, potrebbe aver causato la morte della 20enne palestinese.

“L’Azienda ospedaliero universitaria pisana (Aoup) esprime profondo cordoglio per la morte della 20enne palestinese ricoverata nell’unità operativa di Ematologia nella notte tra il 13 e il 14 agosto”.

“La ragazza – spiega l’Aoup in una nota – era arrivata in Italia dalla Striscia di Gaza, accompagnata dalla madre, nell’ambito di un’operazione umanitaria, con un quadro clinico molto compromesso e uno stato di profondo deperimento organico. Dopo avere eseguito i primi accertamenti necessari e iniziato una terapia di supporto, si è verificata un’improvvisa crisi respiratoria e successivo arresto cardiaco che, purtroppo, ha portato al decesso della giovane”.

L’azienda “ha comunicato il tragico evento alla prefettura, che ha prontamente attivato le procedure necessarie per i successivi adempimenti di competenza”.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani esprime profondo dolore per la perdita della giovane palestinese e solidarietà di tutti i cittadini toscani alla famiglia. “Il Sistema sanitario regionale con il proprio personale, che ringrazio – dichiara Giani – sarà sempre in prima fila per garantire massimo sostegno a favore della popolazione di Gaza”.