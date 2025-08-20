Papa Leone XIV: “22 agosto giornata di digiuno e preghiera per la pace”

Papa Leone XIV ha chiesto ai fedeli di osservare il digiuno venerdì 22 agosto – giornata della ricorrenza liturgica della Beata Vergine Maria Regina, per pregare per la pace e la giustizia nella Striscia di Gaza e in Ucraina, lanciando un appello speciale al suo ritorno in Vaticano dalle vacanze estive.

Al termine dell’udienza generale settimanale, il pontefice ha esortato tutti i fedeli a trascorrere la giornata digiunando e “pregando affinché il Signore conceda pace e giustizia e asciughi le lacrime di tutti coloro che soffrono a causa dei conflitti armati in corso”.