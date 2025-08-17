Ucraina, lettera di Melania Trump a Putin: “Pensi ai bambini”

Nell’incontro ad Anchorage in Alaska con Vladimir Putin, il presidente americano Donald Trump ha anche consegnato al leader del Cremlino una lettera redatta dalla first lady Melania Trump che invoca la pace in Ucraina. La lettera non menziona esplicitamente il Paese invaso dalle forze di Putin nel 2022 ma implora il presidente russo di pensare ai bambini e a “un’innocenza che si colloca al di sopra di geografia, governo e ideologia”, scrivendo che Putin potrebbe “da solo riportare” la “melodiosa risata” dei bambini coinvolti nel conflitto. “Nel proteggere l’innocenza di questi bambini, farai molto più che servire la sola Russia: servirai l’umanità intera“, ha scritto, su carta intestata della Casa Bianca. Una copia della lettera è stata ottenuta in anteprima da Fox News Digital e successivamente pubblicata sui social media dai sostenitori del presidente statunitense, tra cui la procuratrice generale Pam Bondi. La First Lady ha affermato che Putin potrebbe aiutare questi bambini con un semplice tratto di penna.

Il testo della lettera

“Caro Presidente Putin, ogni bambino custodisce nel cuore gli stessi silenziosi sogni, che sia nato per caso in una campagna rustica di una nazione o in un magnifico centro urbano. Sognano amore, possibilità e protezione dal pericolo. Come genitori, è nostro dovere coltivare la speranza della prossima generazione. Come leader, la responsabilità di sostenere i nostri figli va oltre il benessere di pochi. È innegabile che dobbiamo impegnarci a dipingere un mondo colmo di dignità per tutti — affinché ogni anima possa destarsi alla pace e affinché il futuro stesso sia perfettamente custodito. Un concetto semplice ma profondo, signor Putin, come sono certo lei concordi, è che i discendenti di ogni generazione iniziano la loro vita con una purezza — un’innocenza che si eleva al di sopra della geografia, del governo e dell’ideologia. Eppure, nel mondo di oggi, alcuni bambini sono costretti a portare un riso sommesso, intatto nonostante l’oscurità che li circonda — una silenziosa sfida contro le forze che potrebbero reclamare il loro futuro. Signor Putin, lei può, da solo, restituire la loro risata melodiosa. Proteggendo l’innocenza di questi bambini, lei farà molto più che servire soltanto la Russia — servirà l’umanità stessa. Un’idea tanto audace trascende ogni divisione umana, e lei, signor Putin, è nelle condizioni di realizzare questa visione con un tratto di penna oggi stesso. È tempo. Con sincera stima, Melania Trump”.

I bambini e la guerra in Ucraina

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha portato alla deportazione di bambini ucraini affinché venissero cresciuti come russi. L’Associated Press ha documentato i rapimenti di bambini ucraini nel 2022, dopo i quali la Corte Penale Internazionale ha dichiarato di aver emesso un mandato di arresto contro Putin per crimini di guerra, accusandolo di responsabilità diretta nei sequestri di minori dall’Ucraina.