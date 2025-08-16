Trump-Putin, nessun accordo sull’Ucraina. Zelensky: “Lunedì incontrerò il tycoon a Washington”

“Lunedì incontrerò il presidente Trump a Washington, D.C., per discutere tutti i dettagli relativi alla fine delle uccisioni e della guerra. Sono grato per l’invito”. È quanto fa sapere sui social il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “Abbiamo avuto una lunga e approfondita conversazione”, ha aggiunto, “abbiamo iniziato con colloqui bilaterali prima di invitare i leader europei a unirsi a noi. La telefonata è durata più di un’ora e mezza, compresa circa un’ora di conversazione bilaterale con il presidente Trump”.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta partecipando a una telefonata dopo il vertice Trump-Putin in Alaska con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il presidente della Francia Emmanuel Macron, il cancelliere della Germania Friedrich Merz, il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il primo ministro della Polonia Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer e il Segretario generale della Nato Mark Rutte. È quanto si apprende da una portavoce della Commissione Ue
Oltre alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, hanno partecipato alla telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anche il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, il presidente della Francia Emmanuel Macron, il cancelliere della Germania Friedrich Merz, il presidente della Finlandia Alexander Stubb, il presidente della Polonia Karol Nawrocki, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, il Segretario Generale della Nato Mark Rutte, il Segretario di Stato americano Marco Rubio e l’inviato Speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff. È quanto si apprende da una portavoce della Commissione Ue.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto una lunga telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il volo di ritorno dall’Alaska a Washington DC. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, aggiungendo che ora Trump sta tenendo un colloquio telefonico con i leader della Nato.
“Ogni passo in avanti verso la Pace, come quello di ieri, è una buona notizia”. Lo scrive sui social il vicepremier Matteo Salvini, commentando il vertice in Alaska tra Trump e Putin. “Come chiesto da Papa Leone, che al posto delle armi torni a parlare la diplomazia, senza che nessuno la ostacoli”, aggiunge.
“Disgustoso. Vergognoso. E alla fine, inutile”. Commenta così il Kyiv Indipendent il vertice che si è tenuto ieri in Alaska tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin. “Sui nostri schermi, un dittatore sanguinario e criminale di guerra ha ricevuto un’accoglienza regale nella terra della libertà, mentre i suoi droni d’attacco si dirigevano verso le nostre città”, aggiunge la testata ucraina.