Trump-Putin, nessun accordo sull’Ucraina. Zelensky: “Lunedì incontrerò il tycoon a Washington”

Il giorno dopo il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin – La diretta

Nessun accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha ammesso Donald Trump dopo l’incontro di venerdì, nella Joint Base Elmendorf-Richardson di Anchorage, con Vladimir Putin. E sebbene il presidente russo abbia lasciato intendere di avere raggiunto “un’intesa”, nessuno dei due ha fornito particolari dettagli sul contenuto dei loro colloqui. In seguito il capo di Stato Usa ha telefonato a Volodymyr Zelensky e ai leader della Nato per riferire del vertice, definito “disgustoso e inutile” dai media di Kiev.