Danimarca, treno deraglia dopo lo scontro con un veicolo: almeno un morto

Un treno passeggeri si è scontrato con un veicolo a un passaggio a livello vicino alla città di Tinglev, nel sud della Danimarca, venerdì, causando la morte di una persona e il ferimento di circa 20 altre. La gravità delle ferite non è ancora chiara, ma le foto provenienti dal luogo dell’incidente mostrano vagoni deragliati e ribaltati.

Sul posto è intervenuto un gran numero di unità di emergenza, e l’emittente locale TV2 ha riferito che sono stati impiegati droni e cani da ricerca. La società responsabile della gestione della rete ferroviaria danese, Banedanmark, ha scritto su X che l’incidente è avvenuto quando il treno si è scontrato con un veicolo a un passaggio a livello. RITZAU SCANPIX – NO ACCESS DENMARK