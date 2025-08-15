Home > Esteri > Danimarca, treno colpisce cisterna e deraglia: morti e feriti

È di un morto e diversi feriti in Danimarca il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto nello Jutland Meridionale vicino Bjerndrup, fra Kliplev e Tinglev, dove un treno passeggeri è deragliato dopo avere colpito un’autocisterna per il trasporto di liquami a un passaggio a livello. Il bilancio è stato fornito dalla polizia. La dinamica viene riportata dai media locali, che citano anche testimoni.

“Si è verificato un deragliamento sulla tratta fra Tinglev e Kliplev, dopo che un treno ha investito un veicolo a un passaggio a livello”, riferisce su X l’agenzia danese responsabile per le ferrovie, Banedanmark, aggiungendo di avere inviato sul posto una squadra per accertare l’accaduto e precisando che “la tratta è attualmente chiusa al traffico”.

Il quotidiano Jyllands-Posten sottolinea che il passaggio a livello all’altezza del quale è avvenuto l’incidente non è dotato di barriere e i veicoli che attraversano i binari devono orientarsi sulla base di un semaforo.