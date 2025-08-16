Alaska, Trump: "Se vertice non va bene, me ne torno a casa in fretta"

Vertice Trump-Putin in Alaska. “Penso che andremo molto bene. Il nostro Paese sta andando molto bene, stiamo stabilendo record economici come mai prima d’ora, compresi i mercati azionari che sono tutti ai massimi storici. Stiamo incassando migliaia e migliaia di miliardi di dollari grazie ai dazi. Stiamo per andare a un incontro con il presidente Putin in Alaska, e penso che andrà molto bene; e se non sarà così, tornerò a casa molto in fretta“. Così il presidente Usa Donald Trump prima dell’inizio del vertice in Alaska.

