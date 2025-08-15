Accesso Archivi

Vertice Trump-Putin in Alaska: l’arrivo e le strette di mano in 20 foto

Vertice Trump-Putin in Alaska: l'arrivo e le strette di mano in 20 foto
Il presidente Donald Trump incontra il presidente russo Vladimir Putin in Alaska
I due leader non hanno risposto alle domande dei giornalisti, mentre posavano per la foto di rito

Il presidente Donald Trump incontra il presidente russo Vladimir Putin in Alaska
Strette di mano e sorrisi tra Donald Trump e Vladimir Putin al loro arrivo sulla pista della base militare Usa che ospita il vertice di Anchorage. Il presidente Usa, il primo a scendere sulla pista dall’aereo presidenziale, ha atteso il leader russo, applaudendo mentre questi si avvicinava sulla porzione di tappeto rosso dove erano previsti i saluti. I due si sono stretti vigorosamente la mano.

I due leader non hanno risposto alle domande dei giornalisti, mentre posavano per la foto di rito. Entrambi sono poi saliti a bordo delle rispettive auto presidenziali per raggiungere l’edificio che ospiterà il vertice.

