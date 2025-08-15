Vertice Trump-Putin in Alaska: l’arrivo e le strette di mano in 20 foto

Strette di mano e sorrisi tra Donald Trump e Vladimir Putin al loro arrivo sulla pista della base militare Usa che ospita il vertice di Anchorage. Il presidente Usa, il primo a scendere sulla pista dall’aereo presidenziale, ha atteso il leader russo, applaudendo mentre questi si avvicinava sulla porzione di tappeto rosso dove erano previsti i saluti. I due si sono stretti vigorosamente la mano.

I due leader non hanno risposto alle domande dei giornalisti, mentre posavano per la foto di rito. Entrambi sono poi saliti a bordo delle rispettive auto presidenziali per raggiungere l’edificio che ospiterà il vertice.