Trump-Putin, oggi il vertice in Alaska – LA DIRETTA

Tutto pronto in Alaska, ad Anchorage, per il vertice Trump-Putin. L’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti è decollato dalla Joint Base Andrews, vicino Washington. Proprio parlando con i giornalisti a bordo dell’aereo che lo sta portando in Alaska, Trump ha detto che non negozierà un accordo per conto dell’Ucraina, ma che il suo obiettivo è quello di portare il presidente russo al tavolo dei negoziati. “Non sono qui per negoziare per l’Ucraina”, ha detto, come riporta la Cnn.
Prima dell’incontro Trump-Putin di questa sera in Alaska, il presidente Emmanuel Macron ha avuto nuovi scambi con Volodymyr Zelensky fino alle ultime ore. È quanto l’emittente Bfmtv riferisce di avere appreso dall’Eliseo. Il “dialogo è stretto e costante fra loro”, fa sapere l’entourage del presidente, aggiungendo che “il presidente Macron e il presidente Zelensky hanno concordato di incontrarsi in un momento opportuno, dopo l’Alaska”. Non sono state indicate né una data né un luogo precisi.
Volodymyr Zelensky ha fatto visita mercoledì ai suoi alleati in Germania, da dove si è collegato alla call con i leader europei e con Donald Trump. Poi ieri si è recato a Londra dal premier britannico Keir Starmer, ma non ha fatto tappa in Francia.
Il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One che lo sta portando in Alaska per l’atteso summit con Vladimir Putin, ha ribadito che ci saranno conseguenze “molto gravi” per la Russia se Putin non acconsentirà a porre fine alla guerra. “Sì, saranno molto gravi”, ha detto in merito alle potenziali misure economiche che gli Usa potrebbero adottare contro Mosca.