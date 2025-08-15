Trump-Putin, oggi il vertice in Alaska – LA DIRETTA

Tutto pronto in Alaska, ad Anchorage, per il vertice Trump-Putin. L’Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti è decollato dalla Joint Base Andrews, vicino Washington. Proprio parlando con i giornalisti a bordo dell’aereo che lo sta portando in Alaska, Trump ha detto che non negozierà un accordo per conto dell’Ucraina, ma che il suo obiettivo è quello di portare il presidente russo al tavolo dei negoziati. “Non sono qui per negoziare per l’Ucraina”, ha detto, come riporta la Cnn.

