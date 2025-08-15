Trump-Putin, i due leader nella 'Beast' del presidente Usa

Il faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin si è svolto a bordo della ‘Beast’, l’auto del presidente Usa che attendeva i due leader sulla pista della base militare che ospita il vertice. Entrambi i presidenti sono saliti sull’auto presidenziale per dirigersi all’edificio che ospita il vertice.

La formula del bilaterale nel vertice vero e proprio, come ha annunciato la Casa Bianca è invece cambiata e non prevede più un incontro unicamente tra i due leader. Il colloquio è stato allargato a un formato tre a tre, con i collaboratori delle due parti.