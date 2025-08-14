Usa, Trump annuncia premio Kennedy per Stallone, Kiss e Gloria Gaynor

Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato che il cantante country George Strait e l’attore Sylvester Stallone, protagonista del film ‘Rocky’, sono fra i primi premiati con il Kennedy Center Honors. Gli altri tre premiati saranno la cantante Gloria Gaynor, la rock band KISS e l’attore e cantante Michael Crawford. Trump ha anche annunciato che sarà lui stesso a presentare la cerimonia di premiazione. L’evento glamour viene solitamente registrato a dicembre e trasmesso alla fine del mese dalla Cbs. Durante il suo primo mandato Trump aveva evitato i Kennedy Center Honors a causa delle proteste degli artisti. Quest’anno ha assunto la carica di nuovo presidente del Kennedy Center e ha licenziato il consiglio di amministrazione, sostituendolo con fedelissimi. Trump, che in passato aveva espresso il desiderio di avere un ruolo più attivo nel processo di selezione, ha dichiarato di essere stato “coinvolto al 98%” nella scelta dei premiati. Ha affermato di aver “scartato molti” nomi, definendo quelle persone “troppo woke” o troppo liberali. Ha definito “persone fantastiche” gli artisti che ha annunciato mercoledì, tra cui molti dei suoi preferiti. Storicamente un comitato consultivo bipartisan seleziona i vincitori, fra cui nel corso degli anni ci sono stati George Balanchine, Tom Hanks, Aretha Franklin e Stephen Sondheim. Un messaggio inviato all’ufficio stampa del Kennedy Center per chiedere come siano stati selezionati i vincitori di quest’anno non ha ricevuto risposta.