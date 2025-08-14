Russia, attacco ucraino con droni: 3 feriti a Belgorod

Tre civili sono rimasti feriti giovedì in un attacco con droni ucraini a Belgorod, la città più grande dell’omonima regione al confine con l’Ucraina, secondo quanto riferito dal governatore Vyacheslav Gladkov. I civili si trovavano all’interno di un veicolo in movimento quando è stato colpito da un drone. In un altro attacco in una zona diversa della città, Gladkov ha riferito che un edificio governativo è stato colpito da un drone nelle prime ore di giovedì. Nessuno è rimasto ferito in quell’attacco. Complessivamente, il ministero della Difesa russo ha riferito di aver distrutto 44 droni ucraini sopra le regioni russe e la Crimea annessa durante la notte.