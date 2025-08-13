Gaza, nuovo lancio di aiuti su Deir al-Balah

Un nuovo lancio di aiuti umanitari su Gaza è stata effettuato mercoledì, diretto verso la città centrale di Deir al-Balah. Aerei di Giordania, Emirati Arabi Uniti, Germania, Belgio, Francia e Italia hanno paracadutato 119 pallet, ognuno dei quali pesa circa una tonnellata, in varie parti della Striscia, nell’ambito del Ponte aereo messo in atto per alleviare le sofferenze della popolazione civile palestinese. Mercoledì Israele ha attuato nuovi raid contro Hamas a Gaza. Secondo l’emittente al Jazeera, che citando fonti mediche dell’enclave, ci sono 60 morti.