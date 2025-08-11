Ucraina, la 'gaffe' di Trump: "Venerdì andrò in Russia a vedere Putin"

“Venerdì vedrò Putin, andrò in Russia”, lo ha affermato in una presumibile ‘gaffe’ il presidente americano Donald Trump nel corso della conferenza stampa a Washington in cui ha parlato delle nuove misure contro la criminalità nella capitale. L’incontro fra Putin e Trump infatti è in programma in Alaska il 15 agosto. “Oggi dichiariamo ufficialmente lo stato di emergenza pubblica. Si tratta di un’emergenza“, ha detto il tycoon che ha poi aggiunto: ”È una tragica emergenza ed è imbarazzante per me trovarmi qui, sapete, sto per incontrare Putin. Venerdì partirò per la Russia. Non mi piace trovarmi qui a parlare di quanto sia insicura, sporca e disgustosa questa capitale un tempo bellissima, con graffiti su tutti i muri”.