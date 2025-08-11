Montenegro, grave incendio vicino a Podgorica

Anche il Montenegro si trova a fronteggiare l’emergenza incendi. Dopo un lungo periodo di caldo e siccità, diversi roghi sono divampati nelle ultime ore nei pressi di Podgorica e della località turistica costiera di Canj. Lunedì nella capitale montenegrina si è toccata la temperatura di 41°. Poco a nord della città, sulle colline sopra Rogami e vicino alle rovine dell’antica città di Duklja, le fiamme hanno minacciato diverse abitazioni prima che i vigili del fuoco riuscissero a salvare diversi edifici. I video mostrano le fiamme bruciare le zone boschive e aride attorno alla capitale.