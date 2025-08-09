Grecia, incendi sulle colline di Atene: una vittima e centinaia di sfollati

La luna piena è sorta venerdì sera sulle colline a sud di Atene, in Grecia, bruciate da un vasto incendio che ha provocato la morte di una persona e costretto centinaia di persone ad abbandonare le proprie case.

Venti di burrasca hanno spinto le fiamme attraverso le aree abitate nella regione costiera di Thimari, con il supporto aereo per i vigili del fuoco impossibilitato a operare di notte.

L’incendio è scoppiato non lontano dall’antico Tempio di Poseidone, dove normalmente si riuniscono folle di fotografi per osservare il sorgere della luna piena sulla scogliera. La luna di venerdì si alzò rosso sangue sulla cima della scogliera, illuminata dalle fiamme. Il Ministero della Cultura ha organizzato eventi e aperture tardive in più di 100 musei, siti archeologici e monumenti in tutto il Paese fino al 13 agosto in concomitanza con la luna di agosto.

Mentre l’incendio si diffondeva attraverso gli uliveti e la macchia collinare verso il mare, i residenti e i vigili del fuoco hanno combattuto per salvare le case sul percorso dell’incendio, con l’aiuto delle forze armate che hanno contribuito a scavare le barriere tagliafuoco.