Guerra in Ucraina: inviato speciale Usa Witkoff è arrivato a Mosca

A pochi giorni dallo scadere dell’ultimatum imposto dal presidente americano Donald Trump al leader russo Vladimir Putin per un cessate il fuoco in Ucraina, l’aereo dell’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff è arrivato a Mosca, dove il diplomatico americano potrebbe incontrare proprio Putin. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Tass, spiegando che Witkoff è stato accolto all’aeroporto di Vnukovo dal rappresentante speciale del presidente russo, Kirill Dmitriev. L’inviato Usa si è recato a Mosca l’ultima volta per colloqui il 25 aprile, e prima ancora a San Pietroburgo l’11 aprile. In entrambe le occasioni, Putin lo ha incontrato. Questa è la quinta visita di Witkoff in Russia dall’inizio dell’anno.

Attacco russo su Zaporizhzhia: 2 morti e 12 feriti

Intanto sull’Ucraina proseguono i bombardamenti. Durante un attacco russo in mattinata nella regione di Zaporizhzia sono morte due persone e altre 12 sono rimaste ferite, tra cui bambini. Lo riferisce il capo dell’amministrazione regionale Ivan Fedorov su Telegram, aggiungendo che almeno 9 edifici nella zona sono stati danneggiati. L’attacco ha colpito un centro ricreativo.