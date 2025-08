Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre “sanzioni molto severe alla Russia” se non verrà raggiunto presto un accordo per il cessate il fuoco in Ucraina. A tal proposito l’inquilino della Casa Bianca ha affermato che l’inviato speciale americano Steve Witkoff sarà a Mosca questa settimana per proseguire i colloqui sulla guerra in Ucraina. “Penso viaggerà la prossima settimana, mercoledì o giovedì”, ha aggiunto il leader di Washington.