Trump, proteste fuori dal golf club del tycoon a Turnberry

Ancora proteste contro Donald Trump. Domenica mattina, un piccolo gruppo di manifestanti ha organizzato una sit-in vicino al golf club in Scozia dove alloggia il presidente americano.

Fuori dal resort di Turnberry, i manifestanti hanno sventolato una bandiera degli Stati Uniti e hanno esposto un cartello in cui criticavano il primo ministro britannico Keir Starmer. Trump è in visita in Scozia per una vacanza all’insegna del golf, ma lunedì incontrerà Starmer. Il primo ministro e il presidente si incontreranno presso il golf club di Turnberry, di proprietà della famiglia del presidente. Si recheranno poi ad Aberdeen, sulla costa nord-orientale del Paese, dove la famiglia Trump possiede un altro campo da golf e ne sta aprendo un terzo.

Attesa per l’incontro tra il capo della Casa Bianca e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. I colloqui con von der Leyen dovrebbero svolgersi a porte chiuse e sono stati resi noti pochi dettagli.