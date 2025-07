Dazi, Trump-von der Leyen: oggi l’incontro in Scozia

Vestito di nero, con il classico cappellino bianco con la scritta ‘Usa’, alla guida di un golf cart. Così Donald Trump ha trascorso il sabato nel suo resort con campo da golf a Turnberry, in Scozia. In compagnia del figlio Eric e dell’ambasciatore Usa in Gran Bretagna, Warren Stephens, ha giocato le prime nove buche, per poi fermarsi a pranzo e riprendere nuovamente con altre nove.

Oggi pomeriggio l’incontro Trump-von der Leyen

Proprio la località dell’Ayrshire meridionale, nel sud-ovest della Scozia, dove si trova lo storico campo da golf acquisito dalla famiglia Trump nel 2014, farà da cornice oggi pomeriggio all’incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Focus del bilaterale tra i due le relazioni commerciali transatlantiche, scosse negli ultimi mesi dalla minaccia dei dazi. Bruxelles cerca di evitare la tariffa al 30% sui beni Ue importati negli Usa – destinata a entrare in vigore l’1 agosto in assenza di un accordo – e dirottare le intenzioni del repubblicano verso un ‘più morbido’ 15%.

L’ottimismo del tycoon: “Sarà il più grande accordo commerciale”

Al suo arrivo in Scozia, Trump è sembrato ottimista, sottolineando che l’accordo commerciale con l’Ue “sarà il più grande di tutti”, “penso che abbiamo una buona probabilità del 50%. È molto”. Von der Leyen “è una donna molto rispettata” e non “vedo l’ora di incontrarla”, ha affermato il tycoon, pronosticando “un buon incontro”. La prima portavoce dell’Esecutivo Ue Paula Pinho ha riferito “di intensi negoziati a livello tecnico e politico” tra Ue e Stati Uniti, con i leader intenti a valutare “la possibilità di un risultato equilibrato che garantisca stabilità e prevedibilità per le imprese e i consumatori su entrambe le sponde dell’Atlantico”. Un tasto dolente sembra essere la politica migratoria, sulla quale il presidente Usa ha rimproverato i leader Ue: “Questa immigrazione sta uccidendo l’Europa”, “dovreste darvi una mossa”, ha sferzato. Intanto, la sua presenza non è passata inosservata.

Le proteste anti-Trump

A Edimburgo centinaia di manifestanti si sono radunati per esprimere il proprio dissenso tra il suono delle cornamuse e cartelli con la scritta ‘Niente tappeto rosso per i dittatori’, ‘Non vi vogliamo qui’ e ‘Stop Trump. Migranti benvenuti’. Scene simili si sono verificate anche ad Aberdeen e in altre città, con attivisti ambientalisti, oppositori della guerra di Israele a Gaza e gruppi filo-ucraini che si sono dati appuntamento sotto la bandiera ‘Stop Trump Coalition‘. Nel corso della sua permanenza, il presidente Usa vedrà il premier britannico, Keir Starmer, con il quale ha recentemente chiuso un accordo commerciale con una tariffa al 10%, e il leader scozzese John Swinney, ex sostenitore di Kamala Harris. A parte il commercio e le relazioni con i partner, il golf sembra decisamente una delle priorità dell’inquilino della Casa Bianca. È infatti atteso anche in un altro campo da golf di proprietà nella zona di Aberdeen, nella Scozia nord-orientale. Qui è un programma un taglio del nastro per inaugurare un secondo campo da 18 buche chiamato MacLeod Course, in onore della madre di Trump, Mary Anne MacLeod, scozzese e originaria dell’isola di Lewis.