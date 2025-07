Hawaii, antiche incisioni rupestri sono riapparse su una spiaggia di Waianae

Antiche incisioni rupestri risalenti ad almeno mezzo millennio fa sono riapparse su una spiaggia di Waianae, nelle Hawaii. È la prima volta che l’intero pannello di 26 figure è visibile da quando è stato avvistato per la prima volta nove anni fa. Glen Kila, esperto di cultura hawaiana, ritiene che la ricomparsa sia un messaggio dei suoi antenati sull’innalzamento del livello del mare. Probabilmente sono state le fluttuazioni delle dimensioni della spiaggia e le condizioni meteorologiche a causarne l’esposizione temporanea. Gli archeologi hanno identificato 26 petroglifi, per lo più figure umane. Le autorità stanno valutando come condividerli con la comunità garantendone la protezione.