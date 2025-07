Russia-Ucraina, attacco su Sochi: due morti

A seguito dell’attacco, 11 persone sono rimaste ferite, quattro sono state ricoverate in ospedale

Due donne sono state uccise dai detriti di un drone caduto nel distretto di Adler a Sochi, in Russia, e altre 11 persone sono rimaste ferite. Lo ha riferito il governatore del Territorio di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, citato da Interfax.

“La regione di Krasnodar è stata oggetto di un massiccio attacco” di droni e “nel distretto di Adler a Sochi, due donne sono state uccise. I detriti del drone sono caduti anche nell’area di un deposito di petrolio. A seguito dell’attacco, 11 persone sono rimaste ferite, quattro sono state ricoverate in ospedale, tra cui un agente della polizia stradale che sarà trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale”, ha scritto Kondratyev sulla sua pagina Telegram. Le restanti vittime hanno ricevuto cure in ambulatorio.

“Ho incaricato il sindaco di Sochi, Andrei Proshunin, di fornire supporto alle famiglie delle vittime e dei feriti”, ha aggiunto Kondratyev. A causa delle restrizioni introdotte, oltre 50 voli hanno subito ritardi all’aeroporto di Sochi.

