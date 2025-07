Russia, aereo con 49 persone a bordo scompare dai radar. Fusoliera trovata in fiamme

Un aereo con a bordo 49 persone è scomparso dai radar mentre era in volo sulla regione dell’Amur, in Russia. Lo riporta Ria Novosti, specificando che il velivolo, un Antonov-24, doveva atterrare nella città di Tynda.

A bordo dell’aereo scomparso dai radar nella regione dell’Amur, nell’Estremo Oriente russo, ci sono 43 passeggeri, tra cui cinque bambini, e sei membri dell’equipaggio. Il volo, partito dalla città di Blagoveshchensk, al confine tra Russia e Cina, era diretto alla città di Tynda, ha dichiarato il governatore regionale Vasily Orlov.

L’aereo in fiamme

La fusoliera dell’aereo con a bordo 43 persone, scomparso dai radar mentre era in volo sulla regione dell’Amur, in Russia, è stata ritrovata in fiamme dai soccorritori. Lo riferisce l’ufficio stampa del ministero delle Emergenze russo, citato da Tass. Il velivolo, un Antonov-24, partito dalla città di Blagoveshchensk, al confine tra Russia e Cina, era diretto alla città di Tynda. “Durante le operazioni di ricerca, l’elicottero Mi-8 dell’Agenzia Federale per il Trasporto Aereo ha scoperto la fusoliera dell’aereo, in fiamme. I soccorritori continuano a dirigersi sul luogo dell’incidente”, ha dichiarato il dipartimento.

L’ufficio stampa del Centro per la Protezione Civile e la Sicurezza Antincendio dell’Amur ha riferito che i resti dell’An-24 sono stati rinvenuti su una montagna a 16 km da Tynda.