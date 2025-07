Morte Matthew Perry, medico si dichiara colpevole di avergli dato ketamina

Un medico, Salvador Plasencia, si è dichiarato colpevole di aver somministrato ketamina alla star di ‘Friends’ Matthew Perry nel mese precedente la morte dell’attore, avvenuta il 28 ottobre 2023.

Plasencia, tra i cinque imputati a processo per il decesso di Perry, ha ammesso la sua colpevolezza in quattro capi di imputazione davanti alla giudice Sherilyn Peace Garnett della corte federale di Los Angeles.

Durante l’udienza il medico ha parlato solo per rispondere ai quesiti del magistrato. In cambio della sua ammissione – già concordata e formalizzata oggi con la firma del relativo verbale – i pubblici ministeri hanno accettato di ritirare gli ulteriori tre capi di imputazione contro di lui per spaccio di ketamina e i due per falsificazione di documenti.

Plasencia rischia 40 anni di carcere. Al momento non ci sono certezze che possa ottenere una pena inferiore anche se è altamente probabile che ciò avvenga.

Chi è Salvador Plasencia

Plasencia, 42 anni, è un medico della zona di Santa Monica. E’ stato arrestato con le accuse di cospirazione nella distribuzione di ketamina, traffico di ketamina, alterazione e falsificazione di documenti o registri relativi all’indagine federale. Si è dichiarato non colpevole nella sua prima udienza in tribunale, un anno fa, nell’agosto 2024.

Un giudice ha stabilito che può essere rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 100mila dollari. Un atto di accusa depositato sostiene che Plasencia, comunemente noto come ‘Dr. P’, abbia utilizzato app di messaggistica criptata e linguaggio in codice per discutere di traffici di droga, riferendosi alle bottiglie di ketamina come ‘Dr. Pepper’, ‘lattine’ e ‘bot’. È accusato di aver facilitato il trasferimento della droga all’assistente personale di Perry, Iwamasa. Secondo l’atto di accusa, Plasencia avrebbe scambiato messaggi di testo con altre persone coinvolte nello spaccio di droga, inviandone alcuni che dicevano: “Mi chiedo quanto pagherà questo idiota” e “scopriamolo”.

Dopo la comparizione in tribunale di Plasencia, il suo avvocato, Stefan Sacks, aveva affermato: “In definitiva, il dott. Plasencia stava agendo con quelle che riteneva fossero le migliori intenzioni mediche” e le sue azioni “non sono certamente arrivate al livello di cattiva condotta criminale”. “La sua unica preoccupazione era di fornire il miglior trattamento medico e di non fare del male”, ha affermato Sacks. “Purtroppo il danno è stato fatto. Ma è stato dopo il suo coinvolgimento”.

Plasencia si è laureato in medicina nell’Università della California nel 2010 e in precedenza non è stato soggetto ad alcuna azione disciplinare, come mostrano i registri. La sua licenza scadrà a ottobre. Possibile condanna: reclusione fino a 10 anni per ogni capo d’imputazione correlato alla ketamina e fino a 20 anni per ogni capo d’imputazione per falsificazione di registri.