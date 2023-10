L'attore è stato trovato senza vita nella sua vasca da bagno

È morto l’attore Matthew Perry, che interpretava Chandler Bing nella serie di successo “Friends“. Aveva 54 anni. L’attore nominato agli Emmy è stato trovato morto nella vasca da bagno della sua casa di Los Angeles sabato. A riportare la notizia il Los Angeles Times e il sito di celebrità TMZ, che è stato il primo a riportare la notizia. Secondo quest’ultimo l’attore sarebbe morto annegato forse dopo un arresto cardiaco.

Star di Friends per 10 stagioni

Le 10 stagioni di Perry in “Friends” lo hanno reso uno degli attori più riconoscibili di Hollywood, nella parte che recitava al fianco di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e David Schwimmer come gruppo di amici a New York.

