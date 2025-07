Harvard, amministrazione Trump avvia nuova indagine su visti internazionali

L’amministrazione Trump ha aperto una nuova indagine sulla conformità dell’Università di Harvard a un programma governativo di visti per studenti e professori internazionali. Lo riporta il New York Times. Si tratta dell’ennesimo attacco che prende di mira l’ateneo d’élite con la terza azione aggressiva da quando le due parti hanno ripreso i negoziati per porre fine alla loro accesa disputa.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha informato il presidente di Harvard, Dr. Alan M. Garber, dell’indagine in una lettera inviata mercoledì, secondo una copia del documento visionata dal New York Times.

L’indagine riguarda la partecipazione dell’università all’Exchange Visitor Program, un programma ideato per promuovere scambi culturali ed educativi attraverso il rilascio di visti per diverse categorie di candidati, tra cui studenti, professori, ricercatori, tirocinanti e ragazze alla pari.

La nota del Dipartimento di Stato

In una nota, il dipartimento di Stato afferma che “tutti gli sponsor che partecipano a questo programma sono tenuti a rispettare pienamente le normative relative agli studenti di scambio, a garantire la trasparenza nella rendicontazione e a dimostrare impegno nel promuovere i principi di scambio culturale e comprensione reciproca su cui si fonda il programma”. Inoltre, “per mantenere il privilegio di sponsorizzare studenti di scambio, gli sponsor devono rispettare tutte le normative, incluso lo svolgimento dei loro programmi in modo da non compromettere gli obiettivi di politica estera o gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il popolo americano ha il diritto di aspettarsi che le proprie università rispettino la sicurezza nazionale, rispettino la legge e offrano ambienti sicuri per tutti gli studenti. L’indagine garantirà che i programmi del dipartimento di Stato non siano contrari agli interessi della nostra nazione”, conclude la nota.

Nel mirino anche altre università

Ben oltre l’Università di Harvard e il suo braccio di ferro con l’amministrazione Trump, funzionari repubblicani in diversi stati stanno spingendo per apportare cambiamenti nelle università pubbliche. Come ad Harvard — che Trump ha accusato di essere eccessivamente influenzata da un pensiero liberale — questi funzionari si stanno concentrando sempre più sulla governance universitaria, ovvero sulle regole che stabiliscono chi sceglie i rettori e i membri dei consigli di amministrazione.

In Indiana, il governatore repubblicano ha rimosso tre membri del consiglio d’amministrazione dell’Università dell’Indiana eletti dagli ex studenti e ha nominato direttamente i loro sostituti. In Florida, il consiglio del sistema universitario statale ha respinto la candidatura di un presidente proposto per l’Università della Florida, nonostante l’approvazione unanime del consiglio d’amministrazione dell’ateneo stesso.

Alcuni esempi di università ‘nel mirino’

“Si sono resi conto che possono spingersi un po’ oltre, che possono portare avanti le loro priorità politiche attraverso le leve del sistema universitario statale”, ha dichiarato Preston Cooper, ricercatore dell’American Enterprise Institute, un think tank conservatore.

In Indiana, Braun ha dichiarato di aver scelto nuovi membri del consiglio “per riportare l’università sulla retta via”. Tra questi figurano un avvocato antiabortista e un’ex conduttrice ESPN sanzionata disciplinarmente per aver criticato l’obbligo vaccinale dell’azienda contro il COVID-19. L’amministrazione Braun ha intensificato i controlli sulle pratiche di assunzione nei college statali. Il procuratore generale dell’Indiana, Todd Rokita, ha inviato lettere all’Università di Notre Dame, alla Butler University e alla DePauw University mettendo in dubbio la legalità dei loro programmi DEI.

La Butler, un’università privata di arti liberali a Indianapolis, è stata fondata da un abolizionista negli anni che precedettero la Guerra Civile e ha ammesso donne e studenti di colore fin dall’inizio. “Spero che la Butler mantenga i valori su cui è stata fondata”, ha detto Edyn Curry, presidente della Black Student Union dell’ateneo.

In Florida, il consiglio del sistema universitario statale ha respinto a giugno la candidatura di Santa Ono per la presidenza dell’Università della Florida, nonostante l’approvazione unanime del consiglio d’amministrazione dell’università. L’inedito dietrofront è avvenuto dopo critiche da parte dei conservatori per il passato sostegno di Ono ai programmi DEI.