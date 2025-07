Amanti sorpresi a concerto Coldplay, Andy Byron si dimette dalla Astronomer

Non sembra avere fine la vicenda che coinvolge i Coldplay e soprattutto un noto manager, Andy Byron, sorpreso abbracciato alla responsabile delle risorse umane della sua stessa azienda, Kristin Cabot, da una ‘kiss cam’ durante il concerto. Dopo che quanto accaduto è diventato un vero e proprio caso Byron si è dimesso dalla carica di ceo della Astronomer. Lo riferisce Axios. Il manager era stato ripreso dalla kiss cam durante il concerto dei Coldplay, a Boston. La coppia di amanti è così diventata virale dopo essere stata pescata dalla ‘kiss cam’ al concerto della band inglese.



Il post su LinkedIn dell’azienda

Byron si è dimesso dal suo incarico di CEO di Astronomer Inc., secondo una dichiarazione pubblicata su LinkedIn dall’azienda. Pete DeJoy, cofondatore e responsabile dei prodotti di Astronomer, è stato nominato amministratore delegato ad interim mentre l’azienda è alla ricerca del successore di Byron.”Astronomer è impegnata a rispettare i valori e la cultura che ci hanno guidato fin dalla nostra fondazione. Ci si aspetta che i nostri leader stabiliscano standard sia in termini di condotta che di responsabilità, e recentemente questo standard non è stato rispettato”, ha dichiarato l’azienda in un post su LinkedIn.La decisione arriva il giorno dopo che l’azienda ha comunicato che Byron era stato messo in congedo e che il consiglio di amministrazione aveva avviato un’indagine formale sull’incidente, diventato virale.





Andy Byron e Kristin Cabot sorpresi dalla ‘kiss cam’



I due dirigenti dell’azienda di software Astronomer, una realtà di spicco nel settore dell’intelligenza artificiale, erano stati sorpresi abbracciati dalla telecamera, a un concerto dei Coldplay. I due, appena si erano accorti di essere inquadrati, si erano affrettati a nascondere il volto. Il video era diventato virale, anche per il commento dal palco del leader della band, Chris Martin.

La sospensione dei due dipendenti



In precedenza l’ormai ex di Astronomer, Andy Byron, e la responsabile delle risorse umane, Kristin Cabot, erano stati sospesi dal lavoro in attesa di un’indagine interna all’azienda. “Astronomer è impegnata a rispettare i valori e la cultura che ci hanno guidato fin dalla nostra fondazione”, si leggeva in una nota della società, finita sotto i riflettori, pubblicata su X. “Ci aspettiamo che i nostri leader stabiliscano standard sia in termini di condotta che di responsabilità. Il Consiglio di amministrazione ha avviato un’indagine formale sulla questione e avremo ulteriori dettagli da condividere a breve”, concludeva la nota.