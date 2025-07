‘Amanti’ sorpresi al concerto dei Coldplay, il manager Andy Byron nella bufera

Sta facendo il giro del mondo la vicenda che coinvolge i Coldplay e soprattutto un noto manager, Andy Byron, sorpreso abbracciato alla responsabile delle risorse umane della sua stessa azienda, Kristin Cabot, da una ‘kiss cam’ durante il concerto.

La ‘kiss cam’: cos’è e come funziona

Va ormai di moda, ai concerti come ai grandi eventi, tra i quali in particolare le partite di basket negli Usa, la ‘kiss cam’: il cameraman va a cercare sugli spalti con il suo obiettivo, coppie felici per immortalarle e rendere il momento indimenticabile. Ma non sempre le coppie in questione reagiscono con un bacio, come ci si aspetterebbe. Soprattutto se la coppia è ‘clandestina’. È quanto accaduto al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts, durante il concerto dei Coldplay.

Chi sono i protagonisti della vicenda

È accaduto a due dirigenti dell’azienda di software Astronomer, una realtà di spicco nel settore dell’intelligenza artificiale. L’amministratore delegato, Andy Byron, e la sua responsabile delle risorse umane, Kristin Cabot, sono stati sorpresi abbracciati dalla telecamera, mentre si dondolavano romanticamente sulle note dei Coldplay. I due, ripresi al concerto, si sono affrettati a nascondere il volto quando la telecamera li ha inquadrati.

Andy Byron è il fondatore e ceo di Astronomer, un’azienda specializzata in soluzioni software avanzate, particolarmente nota per le sue applicazioni di intelligenza artificiale. Con una carriera consolidata nel mondo tech, Byron ha guidato la società verso una rapida crescita e una posizione di leadership nel mercato globale.

La reazione del frontman dei Coldplay, Chris Martin

A dirigere ancora di più i riflettori verso la ‘scomoda’ situazione ci ha pensato, forse senza malizia, lo stesso leader dei Coldplay dal palco quando ha visto la scena sui maxischermi. “Cosa?”, ha esclamato Chris Martin, aggiungendo: “Beh, o hanno una relazione o sono solo molto timidi…”.

La lettera di Byron, smentita dall’azienda che la definisce ‘fake’

Una lettera di Byron per spiegare l’accaduto e scusarsi con la famiglia è apparsa sui social dell’azienda ed è stata ripresa da diversi tabloid, salvo poi essere smentita dall’azienda stessa che l’ha definita “un fake”. Nella dichiarazione, attribuita in un primo momento ad Andy Byron, si legge: “Voglio affrontare il momento che sta circolando online e la delusione che ha causato. Quella che doveva essere una serata di musica e gioia si è trasformata in un errore profondamente personale vissuto su un palcoscenico molto pubblico”. “Voglio scusarmi sinceramente con mia moglie, la mia famiglia e il team di Astronomer. Meritate di meglio da me, come partner, come padre e come leader. Questa non è la persona che voglio essere, né il modo in cui voglio rappresentare l’azienda che ho contribuito a costruire. Mi sto prendendo del tempo per riflettere, per assumermi le mie responsabilità e per capire i prossimi passi, sia a livello personale che professionale. Chiedo privacy mentre affronto questo percorso. Voglio anche esprimere quanto sia doloroso il fatto che questo sarebbe dovuto rimanere un momento privato sia diventato pubblico senza il mio consenso. Rispetto gli artisti e gli intrattenitori, ma spero che tutti possiamo riflettere più a fondo sull’impatto di trasformare la vita di qualcun altro in uno spettacolo”.